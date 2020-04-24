Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесён на 2022 год

Организаторы чемпионата мира по пляжному волейболу приняли решение перенести турнир с лета 2021 года на июнь 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Причиной такого решения стали существенные изменения и сдвиги в календаре мировых спортивных событий, которые связаны с пандемией коронавируса. В частности, Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года.