Шахматы. Сегодня состоится финал онлайн турнира Magnus Carlsen Invitational

Сегодня, 3 мая состоится финальный матч онлайн турнира Magnus Carlsen Invitational. Напомним, что эти соревнования начались в конце апреля и собрали в своей когорте 16 лучших шахматистов мира.

В решающем матче между собой сыграют действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен (в полуфинале одолел китайца Лижень Дина) и американский гроссмейстер Хикару Накамура (в полуфинале обыграл своего соотечественника Фабиано Каруана).

Начало решающей партии запланирован на 17:00 по Киеву. Участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. В случае ничьей играются блиц-партии. При равном счете назначается армагеддон.