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Шахматы. Сегодня состоится финал онлайн турнира Magnus Carlsen Invitational

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Норвежец сыграет с американцем

Шахматы. Сегодня состоится финал онлайн турнира Magnus Carlsen Invitational
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 мая состоится финальный матч онлайн турнира Magnus Carlsen Invitational. Напомним, что эти соревнования начались в конце апреля и собрали в своей когорте 16 лучших шахматистов мира.

В решающем матче между собой сыграют действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен (в полуфинале одолел китайца Лижень Дина) и американский гроссмейстер Хикару Накамура (в полуфинале обыграл своего соотечественника Фабиано Каруана).

Начало решающей партии запланирован на 17:00 по Киеву. Участники играют друг с другом рапид-матчи из четырех партий. В случае ничьей играются блиц-партии. При равном счете назначается армагеддон.

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В статье: Магнус Карлсен Хикару Накамура
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