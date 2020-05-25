Лэнс Армстронг: хроника падения главного мошенника в истории спорта

Оригинал статьи – Кэлли Кохен, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Лэнс Армстронг, бывший американский велогонщик, 20 лет привел езду на велосипеде к мировой популярности. Семь подряд побед на Тур де Франс с 1999 по 2005 года, а также статус человека, сумевшего победить рак, сделали Армстронга одной из самых знаковых и уважаемых фигур в и за пределами профессионального спорта.

Тем не менее, Армстронг на протяжении всей своей карьеры постоянно сталкивался с обвинениями в допинге – особенно после того, как он переборол рак и вскоре стал чемпионом Тур де Франс.

Профессиональная карьера Армстронга началась после победы на любительском национальном чемпионате США в 1991 году, но в своей дебютной гонке Clasica de San Sebastian в Испании он занял последнее место. Только спустя год Лэнс впервые победил среди профессионалов и дебютировал на Тур де Франс. Американец сразу же отметился победой на этапе, однако до Елисейских полей в Париже не доехал. В 1993 году Армстронг выиграл Thrift Drug Triple Crown и вскоре стал заметной силой в мировом велоспорте.

Ниже график карьеры Армстронга.

1996: Армстронг становится первым американским победителем Флеш Валонь (классическая шоссейная велогонка в Бельгии), а также выигрывает свой второй Тур ДюПон. Несмотря на всего пятидневную паузу с момента окончания Тур де Франс, Лэнс отправляется на Олимпийские игры в Атланту, где становится шестым в индивидуальной гонке и занимает 12-е место в гонке на шоссе. В октябре того года Армстронг узнает страшную новость – у него рак яичка, который также распространился на лимфатические узлы, легкие, мозг и живот.

"Я намерен победить эту болезнь, в дальнейшем я собираюсь снова выступать в качестве профессионального велосипедиста", - говорит он, сообщая о своем диагнозе. Последний курс химиотерапии Армстронг проходит в декабре 1996 года.

1997: Американец создает Фонд Лэнса Армстронга (позже переименованный в Livestrong) для поддержки больных раком и исследований болезни. Также велогонщик подписывает контракт с командой велосипедистов Почтовой службы США, которая позднее будет переименована под другого спонсора – Discovery Channel. Повсеместно распространенные желтые браслеты Livestrong из Фонда Армстронга становятся символом для больных и выздоровевших от рака во всем мире.

1999: В 27-летнем возрасте после возобновления карьеры Армстронг впервые выигрывает Тур де Франс.

"Я надеюсь, моя победа станет фантастическим посылом для всех выживших во всем мире", - говорит Армстронг на финишной черте в Париже. "Мы можем вернуться и снова стать тем, кем мы были раньше – и даже лучше".

Армстронга сразу же усыпали вопросами о допинге, но он отрицал все обвинения. Несмотря на положительный результат теста на кортикостероид, Лэнс задним числом предъявляет рецепт, чтобы избежать санкций со стороны антидопинговых комитетов. Неудобные вопросы, кажется, не имеют значения; история возвращения после рака и громкие победы становятся для Армстронга пропуском к мировой славе.

2000: Армстронг повторно побеждает на Тур де Франс и берет бронзу в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Сиднее. Немец Ян Ульрих, главный конкурент американца, из Австралии увозит золото в гонке на шоссе и серебро в индивидуальном заезде.

В автобиографии Армстронга "Дело не в велосипеде" он выдает свою знаменитую цитату: "Боль – штука временная. Она может длиться минуту, час, день или год, но в конечном счете пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если я сдамся, она будет длиться вечно".

2001: Армстронг в третий раз подряд забирает Тур де Франс. Его противостояние с Ульрайхом находится на пике. Немец ни разу не побеждает Лэнса на французской многодневке. У него больше вторых мест, чем у любого другого гонщика.

2002: Четвертая подряд победа на Тур де Франс для Армстронга. Одновременно с этим французские власти завершают двухлетнее расследование в отношении U.S. Postal. Использование в команде Армстронга препаратов, повышающих эффективность, не обнаруживается.

2003: Армстронг снова выигрывает Тур де Франс, уже в пятый раз подряд. "Это была моя самая тяжелая победа – мы увернулись от нескольких пуль. Это был тяжелый год на Туре, и я не планирую дважды повторять одни и те же ошибки. Но из-за этого моя победа кажется более приятной, чем другие", - говорит Лэнс на финише.

2004: Армстронг в рекордный шестой раз забирает Тур де Франс.

2005: В возрасте 33 лет, после седьмой подряд победы на Тур де Франс, Армстронг уходит на пенсию, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Французская газета L'Equipe сообщает, что образцы крови, повторно взятые у американца в 1999 году, свидетельствуют о присутствии в организме велогонщика запрещенных препаратов, но Армстронг снова отрицает эти обвинения.

"Если вы оцените мою ситуацию: парень, который, возможно, преодолел смертный приговор, зачем мне тогда заниматься спортом, добивать себя и снова рисковать своей жизнью? Это безумие", - говорит Армстронг в интервью CNN. "Я бы никогда этого не сделал. Нет. Ни за что".

2009: После объявления о своем возвращении к велоспорту, Армстронг заявляет, что он надеется "повысить осведомленность о глобальном бремени рака". Американец в своей первой гонке после камбэка финиширует третьим на Тур де Франс. Также он присоединяется к команде RadioShack с намерением снова принять участие в Тур де Франс.

2010: Армстронг открывает год на Tour Down Under, заняв 25-е место из 127. На Вуэльте Мурсии в Испании Лэнс становится 7-м в общем зачете, но затем пропускает несколько гонок из-за приступов гастроэнтерита. После провала на Туре Калифорнии Армстронг занимает второе место на Туре Швейцарии и замыкает топ-3 на Туре Люксембурга. На Тур де Франс, который по словам Армстронга должен стать его прощальным аккордом, Лэнс финиширует лишь на 23-м месте. Тем не менее, Team RadioShack выигрывает командный зачет благодаря вкладу Армстронга.

В то же время американский велосипедист Флойд Лэндис, который был напарником Армстронга в течение двух лет и выиграл Тур де Франс 2006 года, признается, что использовал запрещенные препараты, повышающие производительность. В электронных письмах американским и европейским чиновникам по велоспорту Лэндис говорит, что его допинговая история началась в 2002 году – в первый сезон вместе с Армстронгом, который снова отрицает обвинения против него, говоря в мае: "Это наше слово против его слова. Мне нравится наше слово. Мы – авторитет. А Флойд давно потерял свой авторитет".

2011: В феврале Армстронг в 39-летнем возрасте снова объявляет об уходе из велоспорта, чтобы сосредоточиться на семье и своем онкологическом фонде. Но его оборона против допинговых обвинений начинает разрушаться. Два других члена команды U.S. Postal признаются в использовании препаратов, повышающих выносливость – и указывают на Армстронга.

2012: Федеральные прокуроры в феврале без предъявления обвинений прекратили уголовное расследование в отношении Армстронга и команды U.S. Postal Service. Тем не менее, уже в июне Антидопинговое агентство США обвиняет Лэнса в применении и незаконном обороте запрещенных веществ. В октябре USADA официально обвиняет Армстронга в использовании, хранении и обороте запрещенных веществ и рекомендует пожизненную дисквалификацию. Решив не оспаривать приговор, Армстронг лишается всех достижений, начиная с августа 1998 года, включая семь титулов Тур де Франс. На тот момент американец продолжает публично отрицать использование препаратов для повышения производительности.

2013: В январском интервью с Опрой Уинфри Армстронг наконец признается в применении допинга во время каждой победы на Тур де Франс с 1999 по 2005 года.

"В то время, когда я отрицал обвинения в применении допинга, я не чувствовал себя плохо, мне не было стыдно, за то что я делал. Я рассматривал эту ситуацию как поле для игры. Я рассматриваю эту ситуацию как одну большую ложь, которую я повторял много раз".

2020: Армстронг делает новое признание – Лэнс сообщает, что впервые использовал допинг в 1992 году в 21-летнем возрасте. Это был первый сезон американца в профессиональном велоспорте. Теперь у Армстронга, вероятней всего, отберут его последнюю значимую победу – золото чемпионата мира 1993 года.