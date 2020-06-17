Матч Украина – Россия в отборе на Евро-2022 может пройти в Беларуси

Накануне мужская сборная Украины по гандболу получила соперников по квалификации на Евро-2022. Команда Сергея Бебешко за выход в финальную стадию поспорит со сборными Чехии, Фарерских островов и России.

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник ожидает, что домашний матч с Россией команда проведет в Беларуси.

"У нас сегодня прошла жеребьевка к чемпионату Европы, который пройдет в Словакии и Венгрии. У нас третья подгруппа, в которую вошли Фарерские острова, Чехия, Россия и Украина.

Задача у нас одна – выход из подгруппы. Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России. Надеемся, что наши друзья-белорусы не откажут нам, и мы сыграем у них со сборной России", - сказал Мельник.

Отбор на Евро-2022 по гандболу стартует в ноябре текущего года.