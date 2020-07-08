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Во время подводной охоты погиб двукратный чемпион мира по сноубордкросу
Ему было всего 32 года
Двукратный чемпион мира по сноубордкросу, австралиец Алекс Пуллин погиб сегодня во время подводной охоты в курортном городке Голден-Кост. Об этом сообщает BBC Sport.
Алекса обнаружили другие дайверы в бессознательном состоянии и без кислородной маски. Ему оказывали экстренную помощь в течение 45-ти минут. К сожалению, проведенные меры не помогли вернуть спортсмена к жизни. Врачи констатировали смерть.
Отмечается, что Пуллин был опытным дайвером, поэтому причиной гибели могли стать внезапные проблемы со здоровьем.
Алекс имел прозвище "Chumpy" - двукратный чемпион мира (2011, 2013), бронзовый призер ЧМ-2017, серебряный призер Winter X Games-2016. Пуллин был знаменосцем сборной Австралии на Олимпиаде-2014. Также он участник Олимпийских Игр 2010 и 2018 годов.