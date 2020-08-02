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Олег Верняев: Еще одна трудовая неделя подошла к концу, процесс подготовки идет полным ходом. Фото

Другие виды
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Украинец полным ходом готовится к началу соревнований

Олег Верняев: Еще одна трудовая неделя подошла к концу, процесс подготовки идет полным ходом. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев поделился со своими сторонниками фото из подготовки к началу соревнований. Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram:

"Еще одна трудовая неделя подошла к концу.

Процесс подготовки идет полным ходом, безумно приятное ощущение - выползать из зала без сил.

P.S. А вес уже не 63 кг"

Олег Верняев: Еще одна трудовая неделя подошла к концу, процесс подготовки идет полным ходом. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась очередной порцией откровенных фото.

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В статье: Олег Верняев
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