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Олег Верняев: Еще одна трудовая неделя подошла к концу, процесс подготовки идет полным ходом. Фото
Украинец полным ходом готовится к началу соревнований
Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев поделился со своими сторонниками фото из подготовки к началу соревнований. Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram:
"Еще одна трудовая неделя подошла к концу.
Процесс подготовки идет полным ходом, безумно приятное ощущение - выползать из зала без сил.
P.S. А вес уже не 63 кг"
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук