Олег Верняев: Еще одна трудовая неделя подошла к концу, процесс подготовки идет полным ходом. Фото

Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев поделился со своими сторонниками фото из подготовки к началу соревнований. Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram:

"Еще одна трудовая неделя подошла к концу.

Процесс подготовки идет полным ходом, безумно приятное ощущение - выползать из зала без сил.

P.S. А вес уже не 63 кг"