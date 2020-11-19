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Выездная победа Мотора в Загребе: лучшие моменты матча. ВИДЕО

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Обзор победного выезда украинского клуба в Лиге чемпионов

Выездная победа Мотора в Загребе: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

Запорожский Мотор в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 24:23 обыграл ППД Загреб и единолично закрепился на 5-м месте в группе B. У чемпионов Украины две победы в пяти матчах.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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