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Семеренко: Сегодняшняя гонка сложилась для меня успешно

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Валентина прокомментировала свой результат

Семеренко: Сегодняшняя гонка сложилась для меня успешно
Новина українською

Украинская биатлонистка Валя Семеренко, показавшая 9-й результат в спринте на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти, прокомментировала XSPORT.ua итоги гонки, рассказала о состоянии в начале сезона, а также о борьбе с "контиолахтинской стеной":

"Всем привет и спасибо за поддержку. Мы очень все стараемся, и, поверьте, дается все нелегко. Каждый из нас отдает все силы, ради успешного результата.

По сегодняшней гонке могу сказать, что она сложилась для меня успешно, очень хотелось отстрелять чисто. Спасибо тренерам за то, что помогли исправить прошлые ошибки, сервису за лыжи, которые хорошо работали.

Пока что есть отставание ходом от лидеров, но думаю, что еще все впереди. По первых трех гонках рано судить о нашем состоянии, ведь сезон только начинается. Конечно, всем хочется, чтобы мы бежали быстро и метко стреляли, но поверьте, мы все для этого делаем.

Трасса в Контиолахти очень тяжелая, серьезные подъемы, чего не было в Вуокатти, где мы проводили вкатку. Вот поэтому сейчас и боремся с "контиолахтинской стеной", терпим, работаем, получаем удовольствие (смеется)".

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В статье: Валентина Семеренко
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