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Вудс пришел в сознание после ДТП в Лос-Анджелесе
Легендарный гольфист начинает долгий процесс восстановления
Накануне 15-кратный победитель мэйджоров Тайгер Вудс попал в аварию. Автомобиль одного из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории был настолько поврежден, что спасателям пришлось разрезать его, чтобы передать Вудса в руки медиков.
У Вудса диагностировали оскольчатые открытые переломы правой ноги, повреждения костей стопы и голеностопа. В районе большеберцовой кости 45-летнему гольфисту установили металлический стержень.
В заявлении на официальном аккаунте Вудса сообщается, что гольфист находится в сознании после перенесенной операции. На данный момент неизвестно, как долго Вудс пробудет под наблюдением медиков.
February 24, 2021
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