Вудс пришел в сознание после ДТП в Лос-Анджелесе

Накануне 15-кратный победитель мэйджоров Тайгер Вудс попал в аварию. Автомобиль одного из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории был настолько поврежден, что спасателям пришлось разрезать его, чтобы передать Вудса в руки медиков.

У Вудса диагностировали оскольчатые открытые переломы правой ноги, повреждения костей стопы и голеностопа. В районе большеберцовой кости 45-летнему гольфисту установили металлический стержень.

В заявлении на официальном аккаунте Вудса сообщается, что гольфист находится в сознании после перенесенной операции. На данный момент неизвестно, как долго Вудс пробудет под наблюдением медиков.