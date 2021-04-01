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Мотор в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл Мешков Брест
Матч был непредсказуем до самого конца
Мотор обыграл белорусский Мешков Брест в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов — 32:30
В первой половине игры запорожская команда взяла верх - 15:12.
А уже во второй, белорусы сумели потрепали нервы нашим гандболистам, но Мотор отпраздновал победу в поединке.
Ответный матч противостояния Мотора — Мешков Брест состоится 8 апреля.
Лига чемпионов ЕГФ. 1/8 финала. Первый матч.
Мотор – Мешков Брест – 32:30 (15:12)
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