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Мотор в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл Мешков Брест

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Матч был непредсказуем до самого конца

Мотор в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл Мешков Брест

Новина українською

Мотор обыграл белорусский Мешков Брест в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов — 32:30

В первой половине игры запорожская команда взяла верх - 15:12.

А уже во второй, белорусы сумели потрепали нервы нашим гандболистам, но Мотор отпраздновал победу в поединке.

Ответный матч противостояния Мотора — Мешков Брест состоится 8 апреля.

Лига чемпионов ЕГФ. 1/8 финала. Первый матч.

Мотор – Мешков Брест – 32:30 (15:12)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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