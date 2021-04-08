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Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы в категории до 76 кг

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Спортсменка выиграла все

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы в категории до 76 кг

Новина українською

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха выборола три золотые награды в весовой категории до 76 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Наша спортсменка стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг).

В решающей попытке она обошла двух россиянок: Яну Сотиеву и Анастасию Романову.

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В статье: Ирина Деха
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