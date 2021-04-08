Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы в категории до 76 кг

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха выборола три золотые награды в весовой категории до 76 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Наша спортсменка стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг).

В решающей попытке она обошла двух россиянок: Яну Сотиеву и Анастасию Романову.