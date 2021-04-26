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На матч по австралийскому футболу пришли 78 тысяч человек. Это рекорд в эпоху пандемии

Другие виды
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Неужели полноценный спорт возвращается?

На матч по австралийскому футболу пришли 78 тысяч человек. Это рекорд в эпоху пандемии

фото - twitter.com

Новина українською

Матч австралийской футбольной лиги между ФК Эссендон и ФК Коллингвуд (109:85) посетили более 78 тысяч человек.

Таким образом, поединок лиги АФЛ стал самым массовым событием с тех пор, как мир столкнулся с пандемией COVID-19.

Австралия регулярно бьет рекорды посещаемости в эпоху пандемии. Так, матчи Australian Open в феврале текущего года за две недели посетили свыше 130 тысяч человек.

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В статье: регби коронавирус
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