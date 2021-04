На матч по австралийскому футболу пришли 78 тысяч человек. Это рекорд в эпоху пандемии

Матч австралийской футбольной лиги между ФК Эссендон и ФК Коллингвуд (109:85) посетили более 78 тысяч человек.

Таким образом, поединок лиги АФЛ стал самым массовым событием с тех пор, как мир столкнулся с пандемией COVID-19.

Today’s official crowd is 78,113.



The biggest attendance at a global sporting event since the start of the COVID-19 pandemic.#AFLPiesDons pic.twitter.com/ABrZharzdm