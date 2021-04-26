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На матч по австралийскому футболу пришли 78 тысяч человек. Это рекорд в эпоху пандемии
Неужели полноценный спорт возвращается?
фото - twitter.com
Матч австралийской футбольной лиги между ФК Эссендон и ФК Коллингвуд (109:85) посетили более 78 тысяч человек.
Таким образом, поединок лиги АФЛ стал самым массовым событием с тех пор, как мир столкнулся с пандемией COVID-19.
Today’s official crowd is 78,113.— AFL (@AFL) April 25, 2021
The biggest attendance at a global sporting event since the start of the COVID-19 pandemic.#AFLPiesDons pic.twitter.com/ABrZharzdm
Австралия регулярно бьет рекорды посещаемости в эпоху пандемии. Так, матчи Australian Open в феврале текущего года за две недели посетили свыше 130 тысяч человек.
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