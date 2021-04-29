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АСЖУ выберет лучших 7 мая на церемонии Лучшие спортивные медиа Украины 2020
Ассоциация спортивных журналистов Украины объявит лучших журналистов и спортсменов по итогам 2020 года
7 мая в помещении PMHUB состоится торжественная церемония награждения "Лучшие спортивные медиа Украины 2020". Ассоциация спортивных журналистов Украины, которая является представителем международной организации AIPS, объявит имена победителей в 20 номинациях, среди которых награды за "Лучшее интервью", "Лучший репортаж", "Медиа событие года". Также будут определены обладатели почетных званий "Лучший спортивный журналист", "Лучший футбольный журналист", "Лучший молодой журналист", лучшие медиа в соответствующих категориях - электронные СМИ, телевидение, радио, печатные издания.
АСЖУ основана в 1999 году и уже два десятилетия объединяет спортивную общественность, в частности определяя лучших в соответствующих журналистских категориях. В этом году гала-награждение обещает быть ярким и более запоминающимся для лауреатов, поскольку АСЖУ поддержал генеральный партнер - бренд Parimatch, который помогла в организации журналистского праздника.
Для определения лучших, эксперты проанализировали журналистские работы 2020 года, голосованием определив трех лучших в каждой категории. После этого состоялось голосование по списку трех претендентов. Имена победителей будут сохранены до самого их объявления на церемонии вручения наград.
"Спортивные медиа переживают непростое время. Многие издания просто перестали существовать, журналисты массово потеряли работу. Мы должны не дать журналистике, в том числе спортивной исчезнуть и поддержать наши спортивные СМИ. Эта премия для этого и призвана - поддержать тех коллег, которые вопреки всему, остаются преданными профессии и работают в большей степени вопреки, а не благодаря", - отмечает президент АСЖУ Александр Гливинский.
А вот имена спортивных лауреатов 2020 года, определенных АСЖУ в конце прошлого года, уже известны: титул "Лучшего спортсмена года" получила легкоатлетка Марина Бех-Романчук, "Лучшим тренером" признан ее наставник Вадим Крушинский, а "Командой года" журналисты назвали женскую биатлонную четверку, которая получила "бронзу" на чемпионате мира.
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