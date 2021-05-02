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Гандбол. Сегодня сборная Украины проведет решающий матч отбора на ЧЕ 2022

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Пожелаем нашим удачи

Гандбол. Сегодня сборная Украины проведет решающий матч отбора на ЧЕ 2022

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня 2 мая национальная сборная Украины по гандболу проведет решающий матч отбора на Чемпионат Европы 2022. Наши ребята сыграют против команды Чехии.

После домашнего поражения от чехов в минувшую среду со счетом - 26:28 наши гандболисты оказались в той ситуации, когда только победа в заключительном матче отбора снимет все вопросы по выходу на континентальное первенство.

У наших сегодняшних соперников уже нет почти никакой турнирной мотивации, ведь даже в случае проигрыша украинцам они гарантированно выйдут на континентальное первенство как команда, которая будет одной из лучших по показателям третьих позиций в группе. А вот для наших спортсменов сегодня критически важно побеждать с разницев в плюс два мяча, чтобы обойти чехов и напрямую выйти на Евро. При хороших раскладах мы можем также претендовать на выход по лучшим показателям как третья команда группы, но для этого должны оглядываться на другие сборные (точнее на их результаты), а этого не хотелось бы.

Игра на чешской земле начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: сборная Украины по гандболу
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