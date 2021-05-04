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Гандбол. Украина узнала потенциальных соперников по Евро-2022
Жребий через два дня
Мужская сборная Украины по гандболу попала в четвертую корзину перед жеребьевкой финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в Венгрии и Словакии с 14 по 30 января.
Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2022:
Корзина 1. Испания, Хорватия, Норвегия, Словения, Германия, Португалия.
Корзина 2. Швеция, Венгрия, Россия, Дания, Сербия, Австрия.
Корзина 3. Словакия, Беларусь, Исландия, Чехия, Франция, Северная Македония.
Корзина 4. Нидерланды, Черногория, Украина, Польша, Босния и Герцеговина, Литва.
Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 6 мая в 18:00 по киевскому времени.
Украина в седьмой раз выступит в финальной стадии чемпионата Европы. За предыдущие шесть попыток «сине-желтые» в 26 матчах одержали всего 2 победы.
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