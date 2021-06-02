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Украина обыграла Румынию в первом матче Золотой Евролиги

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Волевой старт волейболистов

Украина обыграла Румынию в первом матче Золотой Евролиги

фото - cev.eu

Новина українською

После неудачи в первом сете украинцы во второй партии отыгрались со счета 10:14, а на старте третьего сета ликвидировали отставание в три мяча и больше не дали повода сомневаться в своем превосходстве над Румынией.

Лучшим игроком матча стал диагональный сборной Украины Дмитрий Виецкий, который совершил 21 результативную атаку и еще дважды успешно сыграл на блоке. На счету Олега Плотницкого 13 очков, Ян Ерещенко набрал 12 баллов, а Юрий Семенюк принес команде 10 очков.

Следующий матч в групповом этапе Золотой Евролиги мужская сборная Украины по волейболу проведет 3 июня против Словакии.

Украина – Румыния 3:1 (22:25, 34:32, 25:23, 25:19)

Турнирная таблица: Украина – 3, Словакия – 0, Румыния – 0.

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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