Волейбол. Украина проиграла Турции в финале Золотой Евролиги

Сборная Украины по волейболу проиграла в финальном матче Золотой Евролиги 2021. В решающем поединке за победу на турнире наши ребята уступили Турции.

Счет встречи 3-1 (25-11; 25-20; 18-25; 25-21) в пользу победителей.

Отметим, что этот триумф позволил туркам защитить звание чемпионов, которое они завоевали еще в прошлом году.

Украина : Виецький, Плотницкий, Дрозд, Полуян, Остапенко, Семенюк, Диденко, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Головень, Ерещенко, Канаев

Турция : Матич, Пекшев, Енипазар, Хатипглу, Гюнгюр, Авси, Саваш, Сейхан, Екши, Гюлмезоглу, Лагумджия, Караш, Гюрбюз, Байрахтар.

Арбитры : Симон Санти (Италия), Кристиан Петер Вольф (Швейцария)

Кортрейк (Бельгия)