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Волейбол. Украина проиграла Турции в финале Золотой Евролиги
К сожалению …
Федерація волейболу України
Сборная Украины по волейболу проиграла в финальном матче Золотой Евролиги 2021. В решающем поединке за победу на турнире наши ребята уступили Турции.
Отметим, что этот триумф позволил туркам защитить звание чемпионов, которое они завоевали еще в прошлом году.
Украина: Виецький, Плотницкий, Дрозд, Полуян, Остапенко, Семенюк, Диденко, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Головень, Ерещенко, Канаев
Турция: Матич, Пекшев, Енипазар, Хатипглу, Гюнгюр, Авси, Саваш, Сейхан, Екши, Гюлмезоглу, Лагумджия, Караш, Гюрбюз, Байрахтар.
Арбитры: Симон Санти (Италия), Кристиан Петер Вольф (Швейцария)
Кортрейк (Бельгия)
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