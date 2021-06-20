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Волейбол. Украина проиграла Турции в финале Золотой Евролиги

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Волейбол. Украина проиграла Турции в финале Золотой Евролиги

Федерація волейболу України

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по волейболу проиграла в финальном матче Золотой Евролиги 2021. В решающем поединке за победу на турнире наши ребята уступили Турции.

Счет встречи 3-1 (25-11; 25-20; 18-25; 25-21) в пользу победителей.

Отметим, что этот триумф позволил туркам защитить звание чемпионов, которое они завоевали еще в прошлом году.

Украина: Виецький, Плотницкий, Дрозд, Полуян, Остапенко, Семенюк, Диденко, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Головень, Ерещенко, Канаев

Турция: Матич, Пекшев, Енипазар, Хатипглу, Гюнгюр, Авси, Саваш, Сейхан, Екши, Гюлмезоглу, Лагумджия, Караш, Гюрбюз, Байрахтар.

Арбитры: Симон Санти (Италия), Кристиан Петер Вольф (Швейцария)

Кортрейк (Бельгия)

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В статье: Украина Турция Золотая евролига по волейболу
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