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Немного не хватило: Украина против Турции в финале Золотой Евролиги. ВИДЕО
В шаге от титула
фото - volyn.com.ua
Мужская сборная Украины по волейболу в решающем матче Золотой Евролиги в Кортрейке (Бельгия) в четырех сетах проиграла сборной Турции (11:25, 20:25, 25:18, 21:25).
Украинцы были близки к камбэку, но в четвертом сете при счете 20:18 проиграли три очка подряд и не смогли сравнять счет в матче.
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