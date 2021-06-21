Немного не хватило: Украина против Турции в финале Золотой Евролиги. ВИДЕО

Мужская сборная Украины по волейболу в решающем матче Золотой Евролиги в Кортрейке (Бельгия) в четырех сетах проиграла сборной Турции (11:25, 20:25, 25:18, 21:25).

Украинцы были близки к камбэку, но в четвертом сете при счете 20:18 проиграли три очка подряд и не смогли сравнять счет в матче.