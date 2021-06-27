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Большой французский завал: Зритель вышел на трассу и вызвал массовое падение велосипедистов. Видео
Такое увидишь не часто
https://velojournal.net
На первом этапе веломногодневки "Тур де Франс" болельщик спровоцировал массовый завал.
Большое падение в пелотоне произошло при пересечении вершины холма Сен-Риваль. Это зрелищное столкновение было вызвано появлением зрителя на обочине дороги.
На самых первых позициях пелотона Тони Мартин попал в него и потянул за собой множество гонщиков. Только около двадцати из них смогли продолжить свой путь во время падения.
Многие гонщики задержались во время этого инцидента. Падение также стало причиной первого отказа от участия в Тур де Франс 2021: Яша Сюттерлин из команды DSM не возобновил гонку.
Видео аварии:
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