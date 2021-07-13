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В сети показали, как будет выглядеть отремонтированный дворец спорта Метеор

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Объявлен тендер на разработку проектной документации

В сети показали, как будет выглядеть отремонтированный дворец спорта Метеор

Фото: gorod.dp.ua

Новина українською

Координатор программы "Большое строительство" Юрий Голик, который также является один из вице-президентов УАФ, объявил о том, что планируется масштабная реконструкция дворца спорта "Метеор" в Днепре.

"Огромное количество спортивно-развлекательных комплексов по всей стране, каждый из которых находится в разной степени убитости. Где-то такие комплексы не работают вообще. Где-то работают, но, попадая внутрь них, ощущаешь себя в середине 80-х. На примере известного всем "Метеора" в Днепре - как можно реконструировать подобные сооружения. Многофункциональная арена, на которой могут проводиться различные по формату и содержанию мероприятия. Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Кибер-спорт. Концерты и т.д.

Первый процедурный шаг на пути возвращения "Метеора" в Днепре в рабочее состояние уже сделан. Объявлен тендер на разработку проектной документации. Уверен, что в рамках Программы Президента "Велике Будiвництво" "Метеор" получит вторую, современную, жизнь.

Всем скептикам напоминаю, что на месте современного спортивного кластера "Олимпийские Резервы" в Днепре еще несколько лет назад было болото", - написал Голик в фейсбуке.

Дворец спорта "Метеор" с двумя ледовыми аренами, специализированным залом и стрелковым тиром функционировал с 1983 по 2014 года. В 2020 году здание перешло в коммунальную собственность Днепропетровского облсовета.

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В статье: реконструкция
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