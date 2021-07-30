Украинские шпажисты проиграли на старте Олимпиады

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпаге в статусе вице-чемпионов мира в 1/4 финала Олимпийских игр уступила Китаю (35:45) и выбыла из борьбы за медали.

Украинцы после стартовых боев Игоря Рейзлина и Богдана Никишина вели 5:2, но затем Китай ушел в отрыв и сохранил комфортное преимущество до конца поединка.

На старте утешительного турнира сборная Украины со счетом 45:39 обыграла Италию.

В матче за 5-е место Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей уступили Франции (39:45).

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро украинские шпажисты остановились в шаге от медали, проиграв в матче за бронзу команде Венгрии.

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