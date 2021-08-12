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Харлан после провала на Олимпиаде решила потанцевать на ТВ
Украинка берет паузу в карьере
Звезда украинского фехтования Ольга Харлан объявила об участии в популярном шоу «Танцы со звездами».
«Увидимся на паркете», - написала олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира.
У Харлан уже есть опыт выступлений на телевидении. В 2013 году прославленная саблистка приняла участие в проекте «Вышка».
Самой успешной спортсменкой в истории танцевального проекта является двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая побеждала на шоу в 2007 году.
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