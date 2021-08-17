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Горуна: Я получал угрозы от незнакомых людей
Каратист столкнулся с критикой
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Станислав Горуна выступил в поддержку легкоатлетки Ярославы Магучих, которая подверглась жесткой критике после того, как опубликовала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.
"Получал угрозы от незнакомых людей. В такой форме, что иногда меня это даже веселило. Но по большей части все же расстраивался. Думал над тем, как меня обзывают, к какой когорте меня причислили, мониторил, как развиваются эти события.
Откровением была реакция отдельных людей. Люди, которые мне в чем-то помогали, с которыми регулярно встречался, удаляют совместные фото со мной.
Когда спросил, зачем они это сделали, ответа не получил. Люди подхватывают мнение большинства и выражают его, словно свое. Зачем своя голова? Я бы еще понял, если бы мои высказывания были однозначными", - сказал Горуна.
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