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Горуна: Я получал угрозы от незнакомых людей

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Каратист столкнулся с критикой

Горуна: Я получал угрозы от незнакомых людей

Новина українською

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Станислав Горуна выступил в поддержку легкоатлетки Ярославы Магучих, которая подверглась жесткой критике после того, как опубликовала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.

"Получал угрозы от незнакомых людей. В такой форме, что иногда меня это даже веселило. Но по большей части все же расстраивался. Думал над тем, как меня обзывают, к какой когорте меня причислили, мониторил, как развиваются эти события.

Откровением была реакция отдельных людей. Люди, которые мне в чем-то помогали, с которыми регулярно встречался, удаляют совместные фото со мной.

Когда спросил, зачем они это сделали, ответа не получил. Люди подхватывают мнение большинства и выражают его, словно свое. Зачем своя голова? Я бы еще понял, если бы мои высказывания были однозначными", - сказал Горуна.

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В статье: Ярослава Магучих каратэ Станислав Горуна
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Источник:
Sport 24

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