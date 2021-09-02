Украина на старте Евро-2021 в пяти сетах обыграла Грецию

Мужская сборная Украины по волейболу с волевой победы стартовала в финальной стадии чемпионата Европы. В Кракове команда Угиса Крастиньша на тайбрейке решающего сета дожала Грецию.

Украина уступила грекам по атакам (61 на 62), но была успешней на блоке (10:9), превзошла соперника по эйсам (11:3) и допустила меньше ошибок (23 на 28).

Лучшим игроком матча у «сине-желтых» стал Олег Плотницкий, на счету которого 18 очков с атаки, 2 эйса и 2 блок-шота.

Евро-2021. Групповой этап. Группа А. 1-й тур

Греция – Украина 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15).

Турнирная таблица: Украина – 2, Греция – 1, Сербия – 0, Бельгия – 0, Польша – 0, Португалия – 0.

Сборная Украины в пятницу во втором туре группового этапа сыграет с Сербией. Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.