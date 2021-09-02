  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина на старте Евро-2021 в пяти сетах обыграла Грецию
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина на старте Евро-2021 в пяти сетах обыграла Грецию

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Это было непросто, но парни справились

Украина на старте Евро-2021 в пяти сетах обыграла Грецию

фото - cev.eu

Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу с волевой победы стартовала в финальной стадии чемпионата Европы. В Кракове команда Угиса Крастиньша на тайбрейке решающего сета дожала Грецию.

Украина уступила грекам по атакам (61 на 62), но была успешней на блоке (10:9), превзошла соперника по эйсам (11:3) и допустила меньше ошибок (23 на 28).

Лучшим игроком матча у «сине-желтых» стал Олег Плотницкий, на счету которого 18 очков с атаки, 2 эйса и 2 блок-шота.

Евро-2021. Групповой этап. Группа А. 1-й тур

Греция – Украина 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15).

Турнирная таблица: Украина – 2, Греция – 1, Сербия – 0, Бельгия – 0, Польша – 0, Португалия – 0.

Сборная Украины в пятницу во втором туре группового этапа сыграет с Сербией. Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...