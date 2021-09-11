Больше, чем волейбол? Украина – Россия в 1/8 финала Евро-2021. Анонс матча

То, что не срослось на футбольном Евро-2020, произойдет в Польше на чемпионате Европы по волейболу – Финляндия, совершив камбэк в заключительном матче группового этапа против Турции, в 1/8 финала ЕвроВоллей впервые за 16 лет столкнула между собой сборные Украины и России.

Как Украина прошла групповой этап Евро?

Парни Угиса Крастиньша наработали на четверочку с небольшим натягом.

С Грецией и Португалией можно и нужно было разбираться без решающих тайбрейков, чтобы не доводить дело до лобовой встречи с Бельгией. Что касается фаворитов группы, то зарубиться с Сербией и Польшей не вышло – два поражения по 0:3.

Бросается в глаза, что украинцы только в матче с Португалией смогли выиграть стартовый сет. Зато с концентрацией в ключевые моменты полный порядок – два выигранных тайбрейка у Греции и Португалии, а также камбэк после неудачного начала ключевого матча с Бельгией тому подтверждение.

У команды два ярко выраженных лидера – Олег Плотницкий в шести матчах набрал 78 очков (60% результативности, 55% эффективность приема), а Дмитрий Виецкий поддержал легионера из Перуджы 76 очками (60% результативности, 67% эффективность приема). Эпизодами к этой паре подключилась Максим Дрозд, Юрий Семенюк и Илья Ковалев, но в судьбоносные моменты матчей выбор Крастиньша был практически нерушим – Плотницкий или Виецкий.

Плотницкий и Виецкий заняли 9-е и 10-е место в рейтинге самых результативных игроков группового этапа Евро-2021, а Юрий Семенюк замкнул топ-10 по очкам с блока. А вот с приемом все не так оптимистично – лучший среди украинцев Плотницкий по этому показателю занял лишь 40-е место с совсем не внушающим показателем в 28% идеальных действий.

А что в группе показала Россия?

Волейболисты из страны-агрессора выступают на Евро-2021 в статусе финалистов Олимпийских игр. На чемпионат континента россияне на 90% привезли тот же состав, который месяц назад добывал серебро в Токио.

Поражение от Турции в стартовом матче (1:3) и далеко не убедительные победы над Нидерландами (3:2) и Испанией (3:1) не должны вводить в заблуждение – команды такого уровня обычно используют групповой этап для раскачки перед ключевыми битвами в плей-офф.

У представителей страны, аннексировавшей украинский Крым и развязавшей войну на Донбассе, все намного лучше с глубиной состав, а на групповом этапе у россиян выделялся диагональный Егор Клюка, который принес своей команде 86 баллов и замкнул топ-6 самых результативных волейболистов первой стадии Евро-2021. К слову, Клюка играет на неродной позиции из-за отсутствия 33-летнего Максима Михайлова, который в Токио был признан лучшим диагональным Олимпиады.

Есть и проблемы – местные СМИ критикуют действия на приеме доигровщиков Дмитрия Волкова и Ярослава Подлесных, а либеро Валентин Голубев не обеспечивает должный уровень подстраховки. В общем, слабые места в игре сборной России однозначно присутствуют – задача Угиса Крастиньша и его тренерского штаба ударить по ним своими козырями.

Сравнительные показатели сборных Украины и России на групповом этапе Евро-2021:

Подача

Прием

Атака

Блок

Единственный очный матч за 30 лет независимости между Украиной и Россией был сыгран на Евро-2005 в Италии. Тогда россияне выиграли в трех боевых сетах (25:22, 25:23, 21:25).

Украина 16 лет назад завершила чемпионат Европы на последнем 12-м месте, Россия же в финале на тайбрейке решающего сета проиграла Италии.

А у сборной Украины есть шанс?

Чего греха таить – мы очевидные аутсайдеры.

Да, за последние пять лет Украина совершила большой скачок вперед и вплотную подобралась к топ-20 мирового рейтинга, но все же Россия находится на совсем другом уровне. Прямо сейчас волейбольная мужская сборная недружественной нам страны считается третьей силой в мире после Бразилии и Польши.

Россияне в последний раз не выходили в плей-офф Евро в далеком 1999 году, а с 2005-го у них два титула, два поражения в финале, два четвертых места и два вылета в 1/4 финала. Украина же всего пять раз участвовала в финальной стадии континентального форума и все еще имеет негативный баланс побед/поражений (15-20).

Достижения на уровне Олимпийских игр и чемпионатов мира сравнивать не будем ввиду отсутствия на этих турнирах волейболистов под сине-желтым флагом.

Разница в классе и опыте слишком велика, чтобы ее игнорировать. Придется брать свое за счет мотивации – и дело даже не в тех 10 миллионах гривен премии, которые Федерация волейбола Украины пообещала команде за победу над агрессором. Это для россиян матч с Украиной – рядовой поединок за выход в четвертьфинал. Для нас – битва, в которой на кону стоит нечто большее прохода в следующую стадию плей-офф.