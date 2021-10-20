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Украинские гимнасты Ковтун и Чепурний выиграли квалификацию на чемпионате мира
Неплохие шансы на медаль
Фото - Facebook
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китаксюсю (Япония) прошли квалификационные старты у мужчин.
Назар Чепурный показал лучший результат в квалификации в опорном прыжке (14,833 балла), а Илья Ковтун стал первым в вольных упражнениях (14,333).
Также Ковтун занял второе место на перекладине (14,200) и замыкает топ-3 в квалификации многоборья (83,565).
Второй этап квалификации пройдет в ночь с 20 на 21 октября. Финал многоборья состоится 22 октября, а на отдельных снарядах гимнасты выступят 23-24 октября.
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