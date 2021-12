Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию

Михаил Романчук с результатом 14:11.47 занял третье место в финальном заплыве на чемпионате мира на короткой воде в Дубае.

Чемпионом мира стал Флориан Велльброк – 24-летний пловец из Германии взял золото с новым мировом рекордом (14:06.88).

NEW WORLD RECOOOOOORD!



???????? Florian Wellbrock set a new world record in the 1500m Freestyle with a time ➡️ 14:06.88#swimming #FINAAbuDhabi2021 pic.twitter.com/HFATgClNmQ