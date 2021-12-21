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Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию

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Украинец не смог отстоять звание чемпиона мира

Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Романчук с результатом 14:11.47 занял третье место в финальном заплыве на чемпионате мира на короткой воде в Дубае.

Чемпионом мира стал Флориан Велльброк – 24-летний пловец из Германии взял золото с новым мировом рекордом (14:06.88).

Попутно Велльброк побил рекорд Романчука, который в 2018 году выиграл чемпионат мира в Китае с результатом 14:09.14.

Ахмед Аюб Хафнауи из Туниса стал вторым с результатом 14:10.94 (новый рекорд Африки).

Бронза Михаила Романчука стала для Украины первым на чемпионате мира в Дубае.

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В статье: плавание Михаил Романчук
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