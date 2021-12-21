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Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию
Украинец не смог отстоять звание чемпиона мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Романчук с результатом 14:11.47 занял третье место в финальном заплыве на чемпионате мира на короткой воде в Дубае.
Чемпионом мира стал Флориан Велльброк – 24-летний пловец из Германии взял золото с новым мировом рекордом (14:06.88).
NEW WORLD RECOOOOOORD!— FINA (@fina1908) December 21, 2021
???????? Florian Wellbrock set a new world record in the 1500m Freestyle with a time ➡️ 14:06.88#swimming #FINAAbuDhabi2021 pic.twitter.com/HFATgClNmQ
Попутно Велльброк побил рекорд Романчука, который в 2018 году выиграл чемпионат мира в Китае с результатом 14:09.14.
Ахмед Аюб Хафнауи из Туниса стал вторым с результатом 14:10.94 (новый рекорд Африки).
Бронза Михаила Романчука стала для Украины первым на чемпионате мира в Дубае.
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