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Сборная Украины по гандболу осталась без главного тренера

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Причина – провал на Евро-2022

Сборная Украины по гандболу осталась без главного тренера

фото - ФГУ

Новина українською

Федерация гандбола Украины на официальном уровне подтвердила уход немецкого специалиста Михаэля Биглера с поста главного тренера мужской сборной.

«У меня большая разница во впечатлениях между матчами и тренировками сборной Украины. К сожалению, матчей было всего три. Тренировки были супер.

Было немало хороших моментов. Этой команде просто нужно время, они хотят работать», - сказал Биглер после увольнения.

Новым главным тренером сборной Украины станет Вячеслав Лочман.

На чемпионате Европы Украина проиграла три матча и стала худшей командой группового раунда по количеству пропущенных мячей (105).

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В статье: сборная Украины по гандболу гандбол
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