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Сборная Украины по гандболу осталась без главного тренера
Причина – провал на Евро-2022
фото - ФГУ
Федерация гандбола Украины на официальном уровне подтвердила уход немецкого специалиста Михаэля Биглера с поста главного тренера мужской сборной.
«У меня большая разница во впечатлениях между матчами и тренировками сборной Украины. К сожалению, матчей было всего три. Тренировки были супер.
Было немало хороших моментов. Этой команде просто нужно время, они хотят работать», - сказал Биглер после увольнения.
Новым главным тренером сборной Украины станет Вячеслав Лочман.
На чемпионате Европы Украина проиграла три матча и стала худшей командой группового раунда по количеству пропущенных мячей (105).
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