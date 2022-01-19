Сборная Украины по гандболу осталась без главного тренера

Федерация гандбола Украины на официальном уровне подтвердила уход немецкого специалиста Михаэля Биглера с поста главного тренера мужской сборной.

«У меня большая разница во впечатлениях между матчами и тренировками сборной Украины. К сожалению, матчей было всего три. Тренировки были супер.

Было немало хороших моментов. Этой команде просто нужно время, они хотят работать», - сказал Биглер после увольнения.

Новым главным тренером сборной Украины станет Вячеслав Лочман.

На чемпионате Европы Украина проиграла три матча и стала худшей командой группового раунда по количеству пропущенных мячей (105).