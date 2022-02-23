Мотор на выезде проиграл Виве Кельце. Как это было

В среду, 23-го февраля, состоится поединок группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся "Виве Кельце" и "Мотор". Матч пройдет в Кельце на арене "Hala Legionow Kielce" и начнется в 19:45 по киевскому времени. В турнирной таблице группы В "Мотор" занимает шестое место (4 победы и 6 поражений), претендуя на выход в плей-офф. Польский "Виве Кельце" является лидером группы В.

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"Виве Кельце": Корнецки, Вольфф, Наранхо, Олейничак, Сицко, А.Дуйшебаев, Турна, Карачич, Кулеш, Морито, Д.Дуйшебаев, Трастарсон, Суржел, Каралек, Нахи.

"Мотор": Вьюник, Комок, Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Турченко, Молина, Кравченко, Донцов, Себетич, Горига, Касай, Васильев, Бохан.

Текстовая трансляция матча

Лига Чемпионов. Групповой раунд. 12-й тур

"Виве Кельце" (Польша) – Мотор (Украина) 33:27

Второй тайм

Матч завершился. "Виве Кельце" победил - 33:27

60 мин. Отличный бросок издали от Гориги - 32:26

59 мин. Доигрывают уже матч команды. Сегодня мы без шансов проиграли

57 мин. Быстрая и результативная атака от Морито - 31:24

57 мин. Турченко не реализовал выход один на один.

55 мин. Денисов не смог переиграть голкипера. Очередная нерезультативная атака "Мотора". Дуйшебаев Алекс свой шанс реализовал - 30:23

53 мин. Турна с позиции линейного забросил - 28:22. Разыграли большинство.

52 мин. Неплохо после середины второго тайма играют украинцы. Жаль, что начало матча провалили

51 мин. Удаление для Молино.

50 мин. Пуховский забрасывает в пустые ворота - 27:22. Хорошо отработали большинство.

49 мин. Васильев продавил защитника и переиграл голкипера - 27:21.

49 мин. Турченко забросил 7-метровый - 27:20

48 мин. Удаление у соперников.

48 мин. Малашинскас с позиции полусреднего забросил - 26:19

46 мин. Пуховский издали забросил в угол - 26:18

45 мин. И снова зарабатывают пенальти хозяева. Васильев сыграл грубо. 7-метровый забросил Морито - 26:17

43 мин. Очень много мы ошибаемся в атаке. Играем прогнозированно.

42 мин. 7-метровый забросил Морито - 24:17

40 мин. Турна забросил с позиции линейного - 23:17. Разрывают нас.

39 мин. Нахи упускаем и он забросил с позиции полусреднего - 22:17

38 мин. Денисов и Нахи отличились точными бросками. У нас удалили Себетича.

37 мин. Турна уже восьмой бросок в матче забросил - 21:16

37 мин. Турченко забросил в меньшинстве - 20:16

36 мин. Удаление заработал Молина.

35 мин. Точный бросок от Малашинскаса - 19:15

33 мин. Горига попал в перекладину, а в ворота украинцев назначили пенальти. Комок парировал бросок Карачича

33 мин. Вьюнник парировал бросок А. Дуйшебаева.

31 мин. Горига издали забросил в верхних угол - 19:14

Второй тайм начался!

Первый тайм

Начало встречи украинцы провалили. После середины тайма гандболисты "Мотора" прибавили в активности впереди, но этого было недостаточно, чтобы приблизиться к своему оппоненту по счету.

Первый тайм завершился - 19:13.

30 мин. 7-метровый забросил Морито - 19:13

29 мин. Васильев разыгрался и забросил с позиции линейного - 18:13

28 мин. Вьюнник парировал бросок Нахи.

27 мин. Морито и Васильев обменялись точными бросками - 17:12

26 мин. Турченко с позиции линейного забросил - 16:11

25 мин. Удаление у соперника.

24 мин. Морито перехватил мяч и забросил. Удаление заработал Донцов

23 мин. Денисов с позиции линейного не переиграл Корнецки - 15:10

22 мин. Сейчас наша команда неплохо играет в защите.

20 мин. Вьюнник парировал бросок, а Пуховский в быстрой атаки забросил - 14:10

19 мин. Турченко издали забросил - 14:9

18 мин. Быстрая атака от и точный бросок Пуховского - 13:8

17 мин. Очередная потеря мяча от Бохана. Тайм-аут

15 мин. Упускаем Сичко и он забросил - 13:7

14 мин. Горига и Турна обменялись точными атаками - 12:7

13 мин. Турна переиграл Комка. В защите у нас проходной двор - 11:5

11 мин. Малашинскас не смог переиграть Корнецки, а Наранхо забросил - 10:4

10 мин. Очень много потерь мяча в нашей команды.

8 мин. Турна и Денисов обменялись точными бросками - 9:4

7 мин. Себетич потерял мяч, а Нахи в быстрой атаке забросил - 8:2. В следующей атаке пенальти назначили в ворота поляков. Малашинскас забросил - 8:3.

7 мин. В атаке в украинцев пока ничего не получается и в защите много ошибок. С позиции линейного забросил Турна - 7:2.

6 мин. Две подряд потери мяча и гандболистов "Мотора" за это наказали - 6:2.

5 мин. Малашинскас с позиции линейного переиграл голкипера - 4:2.

4 мин. Быстрая атака от хозяев и снова точный бросок от Каралька - 4:1. Неудачное начало для наших ребят.

3 мин. С позиции линейного у "Мотора" забросил Горига. но тут же 7-метровый в ворота украинцев реализовал Морито - 3:1.

2 мин. Наши гандболисты не забросили, а Каралек перебросил Комка - 2:0

1 мин. Хозяева провели первую атаку в матче и Турна издали открыл счёт - 1:0

Матч начался!

19:00. Добрый вечер. Сегодня болеем за "Мотор" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Запорожцы на выезде сыграют против лидера группы "Виве Кельце". Начинаем через 45 минут.