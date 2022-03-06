Международная федерация дзюдо отстранила Путина и Ротенберга

Международная федерация дзюдо (IJF) заявила, что президент России Владимир Путин и его соратник Аркадий Ротенберг были отстранены от всех занимаемых в организации постов.

Ранее IJF запретила атлетам из России выступать под своим флагом, и приказала использовать исключительно символику организации.

Также был отменен турнир Большого шлема в Казани, запланированный на май 2022 года. Все остальные соревнования IJF на территории России также были отменены.