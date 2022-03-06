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Международная федерация дзюдо отстранила Путина и Ротенберга

Другие виды
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Ранее российским дзюдоистам запретили выступать под своим флагом

Международная федерация дзюдо отстранила Путина и Ротенберга

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация дзюдо (IJF) заявила, что президент России Владимир Путин и его соратник Аркадий Ротенберг были отстранены от всех занимаемых в организации постов.

Ранее IJF запретила атлетам из России выступать под своим флагом, и приказала использовать исключительно символику организации.

Также был отменен турнир Большого шлема в Казани, запланированный на май 2022 года. Все остальные соревнования IJF на территории России также были отменены.

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В статье: Владимир Путин санкции дзюдо бан России в спорте
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