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Хорватского гандболиста избили до смерти
Случилось это в Северной Македонии
Хорватский гандболист Денис Тот погиб в результате жестокого избиения хулиганами. Спортсмен был доставлен в больницу и скончался на следующий день в полдень, не выходя из комы, пишет jutarnji.hr.
Изначально медики не установили насильственных действий, однако позже стало известно, что причиной смерти стали черепно-мозговые травмы, полученные от ударов ногами. Всем троим подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве.
"По моей информации, зачинщик всё ещё находится в розыске. Он первым нанёс удар гандболисту, который даже не пытался защищаться, после чего двое других нанесли ему удары ногами по голове", — прокомментировал новость прокурор Скопье.
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