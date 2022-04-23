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Владимир Кличко поблагодарил представителей World Central Kitchen за важную помощь. Видео
Люди с большой буквы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса Владимир Кличко поблагодарил представителей всемирной организации World Central Kitchen за важную помощь, которую они добровольно оказывают пострадавшим от российской агрессии в Украине.
Напомним, что раньше Элина Свитолина
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