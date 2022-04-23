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Владимир Кличко поблагодарил представителей World Central Kitchen за важную помощь. Видео

Другие виды
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Люди с большой буквы

Владимир Кличко поблагодарил представителей World Central Kitchen за важную помощь. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Владимир Кличко поблагодарил представителей всемирной организации World Central Kitchen за важную помощь, которую они добровольно оказывают пострадавшим от российской агрессии в Украине.

Напомним, что раньше Элина Свитолина показала, как для нее начинаются выходные.

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В статье: Владимир Кличко
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