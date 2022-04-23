Владимир Кличко поблагодарил представителей World Central Kitchen за важную помощь. Видео

Легенда мирового бокса Владимир Кличко поблагодарил представителей всемирной организации World Central Kitchen за важную помощь, которую они добровольно оказывают пострадавшим от российской агрессии в Украине.

Напомним, что раньше Элина Свитолина показала , как для нее начинаются выходные.