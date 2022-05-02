Александр Абраменко: россияне не имеют права говорить о братских народах после того, что происходит

Фристайлист Александр Абраменко в рамках проекта "Вместе к победе!" для XSPORT рассказал, что он думает о войне в Украине.

Была Олимпиада, все мысли были о ней, о выступлении. Мы готовились, находились в олимпийском поселке, хотели получить медаль для нашей сборной. Удалось это сделать, мы радовались, что фристайл принес такую ​​долгожданную награду.

Я был очень рад, что именно в такой день удалось обрадовать украинцев этой медалью. Потом мы вернулись домой.

Я слышал, что в новостях рассказывают, мол, планируется нападение России на Украину. Но помню, числа все переносили и переносили. Внимание не обращал особенного на это.

24 февраля должно было состояться награждение в Министерстве обороны. Утром я проснулся и понял, что никакого награждения не будет, потому что началась полномасштабная война с россией. Вот так я сразу же забыл об Олимпиаде, о серебре Олимпиады. Все мнения были о том, что происходит у нас в стране.

После Игр-2018, после Игр-2022 активно обсуждались ваши фото с Ильей Буровым. Было ли какое-нибудь общение с ним после начала войны, с другими русскими спортсменами?

Илья Буров единственный, кто написал мне из русских спортсменов. Он волновался, спрашивал я ли в безопасности. Я ему все рассказал, показал, как все происходит, что происходит. Он, конечно, понимает, ему досадно, но выступить он не может, поскольку за это будет у них ответственность. Не знаю какая именно, но он не может.

У вас жена из России, очевидно, что у нее остались там родные. Как они воспринимают все это?

У нас все понимают, что происходит, поддерживают нас. Поэтому даже разговоров нет о том, что нужно кому-то доказывать, все и так понимают, что происходит.

Я так понимаю, что у России настолько долго была пропаганда, даже настолько долго людей держали в страхе, что большинство просто боится называть вещи своими именами. Но, действительно, думаю, большинство поддерживает происходящее. Потому что очень многое смотрят телевизор. Также, не понимаю, как это возможно вообще и говорить, что это все нормально, не понимать, что происходит.

Как вы сейчас относитесь к выражению "братские народы", когда говорят об Украине и россии?

Думаю, что не имеют права так говорить после того, что происходит сейчас между нашими странами.