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Ольга Харлан показала, как изменилась жизнь украинских спортсменов после 24 февраля. Видео
Это ужасно, но мир с нами
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала, как изменилась жизнь украинских спортсменов после начала российской полномасштабной агрессии против Украины. Также на видео показаны представители рашистского спорта, которые поддержали действия своего военно-политического руководства.
Напомним, что ранее Денис Беринчик
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