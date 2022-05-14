Ольга Харлан показала, как изменилась жизнь украинских спортсменов после 24 февраля. Видео

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала, как изменилась жизнь украинских спортсменов после начала российской полномасштабной агрессии против Украины. Также на видео показаны представители рашистского спорта, которые поддержали действия своего военно-политического руководства.

Напомним, что ранее Денис Беринчик показал , как помогает освобожденным городкам Харьковщины.