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Ольга Харлан показала, как изменилась жизнь украинских спортсменов после 24 февраля. Видео

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Это ужасно, но мир с нами

Ольга Харлан показала, как изменилась жизнь украинских спортсменов после 24 февраля. Видео

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала, как изменилась жизнь украинских спортсменов после начала российской полномасштабной агрессии против Украины. Также на видео показаны представители рашистского спорта, которые поддержали действия своего военно-политического руководства.

Напомним, что ранее Денис Беринчик показал, как помогает освобожденным городкам Харьковщины.

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В статье: Ольга Харлан
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