Беленюк и Билодид поздравили Украину с победой на Евровидении. Фото

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поздравила Украину с победой на Евровидении 2022. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Также свои поздравления Украине и группе Kalush выразил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Напомним, что Украина победила в финале Евровидения 2022, набрав 631 балл.