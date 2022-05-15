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Беленюк и Билодид поздравили Украину с победой на Евровидении. Фото

Другие виды
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Беленюк и Билодид поздравили Украину с победой на Евровидении. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид поздравила Украину с победой на Евровидении 2022. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Беленюк и Билодид поздравили Украину с победой на Евровидении. Фото - изображение 1

Также свои поздравления Украине и группе Kalush выразил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Беленюк и Билодид поздравили Украину с победой на Евровидении. Фото - изображение 2

Напомним, что Украина победила в финале Евровидения 2022, набрав 631 балл.

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В статье: Жан Беленюк Дарья Билодид Евровидение
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