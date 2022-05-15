Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина досрочно выиграла Дефлимпийские игры 2022
Наша гордость
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Украины завоевала еще 8 наград в 13 день Дефлимпийских игр 2022. Призерами соревнований стали:
Золото: мужская команда в спортивном ориентировании, Анатолий Червоненко – борьба (до 86 кг), Анастасия Сидоренко – легкая атлетика (бег на 800 м), Владимир Данильченко – тройной прыжок, женская команда (эстафета 4х400 м).
Серебро: Никита Латюк (борьба, до 92 кг), Руслана Муравская – прыжки в высоту.
Бронза: Сергей Драган (борьба до 125 кг)
На счету нашей сборной 137 наград – 61 золото, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.
Украина досрочно выиграла Дефлимпиаду, нас уж точно никто не догонит!
Популярное сейчас
- Россияне снова атаковали Яворивский полигон на Львовщине, один объект полностью разрушен
- Планы Мудрика, решение Левандовского, кубок Ливерпуля. Главные новости за 14 мая
- Украина выиграла Евровидение-2022
- Денис Беринчик показал, как помогает освобожденным городкам Харьковщины. Видео
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО