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Украина досрочно выиграла Дефлимпийские игры 2022

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Наша гордость

Украина досрочно выиграла Дефлимпийские игры 2022

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завоевала еще 8 наград в 13 день Дефлимпийских игр 2022. Призерами соревнований стали:

Золото: мужская команда в спортивном ориентировании, Анатолий Червоненко – борьба (до 86 кг), Анастасия Сидоренко – легкая атлетика (бег на 800 м), Владимир Данильченко – тройной прыжок, женская команда (эстафета 4х400 м).

Серебро: Никита Латюк (борьба, до 92 кг), Руслана Муравская – прыжки в высоту.

Бронза: Сергей Драган (борьба до 125 кг)

На счету нашей сборной 137 наград – 61 золото, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.

Украина досрочно выиграла Дефлимпиаду, нас уж точно никто не догонит!

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