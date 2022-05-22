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МОК открестился от участия Тарпищева и Исинбаевой на 139 сессии

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МОК открестился от участия Тарпищева и Исинбаевой на 139 сессии

фото - EPA-EFE

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Международный олимпийский комитет опроверг информацию об участии россиян Шамиля Тарпищева и Елены Исинбаевой в 139-й сессии организации.

"Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются представителями своей страны в МОК. Они, напротив, избираются МОК в качестве лиц, а затем делегируются послами МОК в спортивные организации своих стран.

Сообщаем, что российские члены МОК не участвовали в сессии от 20 мая 2022 года" - говорится в заявлении МОК.

Напомним, что ранее Марта Костюк раскритиковала АТР и WTA за позицию по Уимблдону.

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В статье: МОК
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