МОК открестился от участия Тарпищева и Исинбаевой на 139 сессии

Международный олимпийский комитет опроверг информацию об участии россиян Шамиля Тарпищева и Елены Исинбаевой в 139-й сессии организации.

"Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются представителями своей страны в МОК. Они, напротив, избираются МОК в качестве лиц, а затем делегируются послами МОК в спортивные организации своих стран.

Сообщаем, что российские члены МОК не участвовали в сессии от 20 мая 2022 года" - говорится в заявлении МОК.