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Байдарки и каноэ. Украинка Бабак побеждает на этапе Кубка мира в Праге
Поздравляем с победой
Запорізька ОДА
Украинка Людмила Бабак победила на марафонском этапе Кубка мира на байдарках и каноэ, прошедшем в чешской Праге. Дистанцию в 3,4 км. наша соотечественница преодолела за 19,33,800 мин, что стало абсолютно лучшим показателем на соревнованиях.
Кубок мира. Марафон. Каноэ-одиночка
1. Людмила Бабак (Украина) – 19,33,800
2. Лайла Гейне (Германия) – +0,56,800
3. Елишка Копаничева (Чехия) – +2.35,100
Еще один украинец Роман Григоренко стал бронзовым призером в каноэ-одиночке среди юниоров.
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