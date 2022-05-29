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Байдарки и каноэ. Украинка Бабак побеждает на этапе Кубка мира в Праге

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Поздравляем с победой

Байдарки и каноэ. Украинка Бабак побеждает на этапе Кубка мира в Праге

Запорізька ОДА

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Людмила Бабак победила на марафонском этапе Кубка мира на байдарках и каноэ, прошедшем в чешской Праге. Дистанцию ​​в 3,4 км. наша соотечественница преодолела за 19,33,800 мин, что стало абсолютно лучшим показателем на соревнованиях.

Кубок мира. Марафон. Каноэ-одиночка

1. Людмила Бабак (Украина) – 19,33,800

2. Лайла Гейне (Германия) – +0,56,800

3. Елишка Копаничева (Чехия) – +2.35,100

Еще один украинец Роман Григоренко стал бронзовым призером в каноэ-одиночке среди юниоров.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Людмила Бабак
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