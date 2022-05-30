Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Новиков установил мировой рекорд на турнире World’s Strongest Man-2022
Стронгмен по итогам соревнований занял третье место
Фото: News Story Ukraine
Украинский стронгмен Алексей Новиков получил бронзу на турнире World's Strongest Man-2022.
По итогам соревнований на первом месте расположился британец Том Столтман, второе место занял американец Мартин Лицис.
Отметим, что в шести дисциплинах 26-летний Новиков набрал 43 очка, а также установил новый мировой рекорд в упражнении "Штанга Флинтстоуна", подняв вес 246 кг.
Турнир прошел в Сакраменто (США). Павел Кордияка также представлял Украину, но не смог пробиться в финал.
Популярное сейчас
- Порошенко все же поехал на саммит в Нидерланды
- Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: россияне совершили ракетный обстрел
- россия обвинила Францию в разжигании неонацизма в Украине
- Байдарки и каноэ. Украинка Бабак побеждает на этапе Кубка мира в Праге
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Kalush Orchestra передали приз за победу на Евровидении и розовую панаму на благотворительность