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Алексей Новиков установил мировой рекорд на турнире World’s Strongest Man-2022

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Стронгмен по итогам соревнований занял третье место

Алексей Новиков установил мировой рекорд на турнире World’s Strongest Man-2022

Фото: News Story Ukraine

Новина українською

Украинский стронгмен Алексей Новиков получил бронзу на турнире World's Strongest Man-2022.

По итогам соревнований на первом месте расположился британец Том Столтман, второе место занял американец Мартин Лицис.

Отметим, что в шести дисциплинах 26-летний Новиков набрал 43 очка, а также установил новый мировой рекорд в упражнении "Штанга Флинтстоуна", подняв вес 246 кг.
Турнир прошел в Сакраменто (США). Павел Кордияка также представлял Украину, но не смог пробиться в финал.

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В статье: Алексей Новиков
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