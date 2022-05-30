Алексей Новиков установил мировой рекорд на турнире World’s Strongest Man-2022

Украинский стронгмен Алексей Новиков получил бронзу на турнире World's Strongest Man-2022.

По итогам соревнований на первом месте расположился британец Том Столтман, второе место занял американец Мартин Лицис.

Отметим, что в шести дисциплинах 26-летний Новиков набрал 43 очка, а также установил новый мировой рекорд в упражнении "Штанга Флинтстоуна", подняв вес 246 кг.

Турнир прошел в Сакраменто (США). Павел Кордияка также представлял Украину, но не смог пробиться в финал.