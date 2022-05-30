Елена Костевич и Олег Омельчук заняли второе место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

30 мая на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в смешанных парах.

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В финальной части соревнований украинки не справились с представительницами Греции Анне Коракаки и Дионисиос Коракакиса.