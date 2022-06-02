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Сергей Кулиш добыл золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Украинец достойно представил нашу страну
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 Сергей Кулиш завоевал золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в азербайджанском Баку.
Украинец на дистанции 50 метров из трех положений занял первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки.
Кулиш набрал 411 баллов. На втором месте расположился Свапнил Кусале из Индии, а тройку лучших замкнул Алекс Леппа из Финляндии.
1. Сергей Кулиш – 411,0 очков
2. Свапнил Кусале – 409,1
3. Алекс Леппа – 407,8.
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