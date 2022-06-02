Сергей Кулиш добыл золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 Сергей Кулиш завоевал золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в азербайджанском Баку.

Украинец на дистанции 50 метров из трех положений занял первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки.

Кулиш набрал 411 баллов. На втором месте расположился Свапнил Кусале из Индии, а тройку лучших замкнул Алекс Леппа из Финляндии.

1. Сергей Кулиш – 411,0 очков

2. Свапнил Кусале – 409,1

3. Алекс Леппа – 407,8.