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Ирина Деха принесла золото сборной Украины на ЧЕ-2022 по тяжелой атлетике

Другие виды
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Марущак заняла второе место

Ирина Деха принесла золото сборной Украины на ЧЕ-2022 по тяжелой атлетике

Новина українською

Ирина Деха и Алина Марущак в весовой категории до 81 кг принесли сборной Украины две медали на чемпионате Европы-2022 по тяжелой атлетике. Напомним, что он проходит в Тиране (Албания).

Деха показала лучшие результаты в рывке, толчке и двоеборье – 253 кг.

В этой же весовой категории Марущак показала второй результат в рывке, стала третьей, в сумме украинка смогла поднять 235 кг.

Чемпионат Европы Тирана (Албания). Весовая категория до 81 кг. Женщины

1. Ирина Деха (Украина) – 253 кг (116 кг рывок + 137 кг толчок)

2. Алина Марущак (Украина) – 235 кг (108 кг + 127 кг)

3. Дилара Нарин (Турция) – 232 кг (99 кг + 133 кг)

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В статье: Ирина Деха
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Источник:
XSport.ua

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