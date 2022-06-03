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Ирина Деха принесла золото сборной Украины на ЧЕ-2022 по тяжелой атлетике
Марущак заняла второе место
Ирина Деха и Алина Марущак в весовой категории до 81 кг принесли сборной Украины две медали на чемпионате Европы-2022 по тяжелой атлетике. Напомним, что он проходит в Тиране (Албания).
Деха показала лучшие результаты в рывке, толчке и двоеборье – 253 кг.
В этой же весовой категории Марущак показала второй результат в рывке, стала третьей, в сумме украинка смогла поднять 235 кг.
Чемпионат Европы Тирана (Албания). Весовая категория до 81 кг. Женщины
1. Ирина Деха (Украина) – 253 кг (116 кг рывок + 137 кг толчок)
2. Алина Марущак (Украина) – 235 кг (108 кг + 127 кг)
3. Дилара Нарин (Турция) – 232 кг (99 кг + 133 кг)
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