Тяжелая атлетика. Украинец Домбровский берет серебро на Чемпионате Европы 2022

Украинский тяжеловес Максим Домбровский показал второй результат в толчке на проходящем в эти дни чемпионате Европы-2022 в Тиране (Албания).

В весовой категории до 96 кг наш спортсмен занял второе место, показав результат 207 кг.

1. Ромэн Имадушен (Франция) 210 кг.

2. Максим Домбровский (Украина) – 207 кг.

3. Тисне Гованесян (Армения) – 206 кг.