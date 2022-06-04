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Тяжелая атлетика. Украинец Домбровский берет серебро на Чемпионате Европы 2022

Другие виды
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Поздравляем с отличным результатом

Тяжелая атлетика. Украинец Домбровский берет серебро на Чемпионате Европы 2022

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тяжеловес Максим Домбровский показал второй результат в толчке на проходящем в эти дни чемпионате Европы-2022 в Тиране (Албания).

В весовой категории до 96 кг наш спортсмен занял второе место, показав результат 207 кг.

1. Ромэн Имадушен (Франция) 210 кг.

2. Максим Домбровский (Украина) – 207 кг.

3. Тисне Гованесян (Армения) – 206 кг.

Напомним, что ранее сборная Украины по пулевой стрельбе победила на этапе Кубка мира в Баку.

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В статье: тяжелая атлетика
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