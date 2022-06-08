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Золотая Евролига-2022. Женская сборная Украины по волейболу попытается выйти со второго места в финальный этап соревнований

Другие виды
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Румыния одержала победу

Золотая Евролига-2022. Женская сборная Украины по волейболу попытается выйти со второго места в финальный этап соревнований

Новина українською

Сборная Румынии уничтожила команду Венгрии и стала лидером группы C, что касается Украины, то она занимает вторую позицию с 2 победами и 8 очками.

Теперь у нашей команды больше очков, но, напомним, что по регламенту турнира сначала учитывается количество побед, потом количество очков и дальше уже другие показатели.

Сейчас женская сборная Украины будет ждать завершения матчей, которые закончатся 11 июня. После этого наша команда может попасть в полуфинал заняв второе место в группе.

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В статье: Национальная сборная Румынии женская сборная Украины по волейболу
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