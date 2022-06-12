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Волейбол. Женская сборная Украины не вышла в Финал четырех Золотой Евролиги
Удачи в следующих матчах
Женская сборная Украины по волейболу не сумела пробиться в Финал четырех Золотой Евролиги 2022.
В решающем поединке за первое место в группе наши девушки уступили команде Венгрии (2-3). Украинки имели шанс проскочить как лучшая команда, занявшая второе место в группе, однако в последний момент их опередили представительницы Хорватии, которые имеют в своем активе на одну победу больше.
Напомним, что мужская сборная Украины сыграет в Финале четырех вместе с Турцией, Хорватией и Чехией.
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