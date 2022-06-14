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Юлия Левченко заняла третье место на турнире в Турку
Украинка могла завершить соревнования на втором месте
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Левченко добыла бронзу на турнире серии World Athletics Continental Tour – Gold в финском Турку. Украинка побила свой лучший результат сезона — 1,94 м.
Победительницей соревнований стала австралийка Никола Олислагерс с результатом 1,96 м. Второе место заняла представительница Италии Елена Валлортигара — 1,94 м.
Легкая атлетика, прыжки в высоту. Женщины. Турку, Финляндия
1. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,96 м
2. Елена Валлортигара (Италия) — 1,94 м
3. Юлия Левченко (Украина) — 1,94 м
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