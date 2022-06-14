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Юлия Левченко заняла третье место на турнире в Турку

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Украинка могла завершить соревнования на втором месте

Юлия Левченко заняла третье место на турнире в Турку

Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Юлия Левченко добыла бронзу на турнире серии World Athletics Continental Tour – Gold в финском Турку. Украинка побила свой лучший результат сезона — 1,94 м.

Победительницей соревнований стала австралийка Никола Олислагерс с результатом 1,96 м. Второе место заняла представительница Италии Елена Валлортигара — 1,94 м.

Легкая атлетика, прыжки в высоту. Женщины. Турку, Финляндия

1. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,96 м

2. Елена Валлортигара (Италия) — 1,94 м

3. Юлия Левченко (Украина) — 1,94 м

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В статье: Юлия Левченко
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