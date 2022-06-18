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Фехтовальщица Харькова добыла первое золото для Украины с 2009 года

Другие виды
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Победила на чемпионате Европы

Фехтовальщица Харькова добыла первое золото для Украины с 2009 года

Фото: АрміяInform

UA-Футбол
Новина українською

Фехтовальщица Владислава Харькова победила в финальном поединке чемпионата Европы. Украинка одолела призерку Олимпиады-2016 и двукратную чемпионку мира, итальянку Росселлу Фьяминго.

Для Харьковой это первая победа на чемпионатах Европы в карьере, более того, это первая награда, завоеванная украинской фехтовальщицей на ЧЕ с 2009 года. Тогда Яна Шемякина выиграла бронзу.

Владислава стала лишь третьей украинкой в истории, которой удалось завоевать медаль на европейском турнире. Помимо нее это удавалось все той же Яне Шемякиной и Наталии Конрад.

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В статье: фехтование
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