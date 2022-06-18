Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фехтовальщица Харькова добыла первое золото для Украины с 2009 года
Победила на чемпионате Европы
Фото: АрміяInform
Фехтовальщица Владислава Харькова победила в финальном поединке чемпионата Европы. Украинка одолела призерку Олимпиады-2016 и двукратную чемпионку мира, итальянку Росселлу Фьяминго.
Для Харьковой это первая победа на чемпионатах Европы в карьере, более того, это первая награда, завоеванная украинской фехтовальщицей на ЧЕ с 2009 года. Тогда Яна Шемякина выиграла бронзу.
Владислава стала лишь третьей украинкой в истории, которой удалось завоевать медаль на европейском турнире. Помимо нее это удавалось все той же Яне Шемякиной и Наталии Конрад.
Популярное сейчас
- Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича
- Кополовец: В Динамо Цыганков, Шапаренко, Забарный, а у Шахтера кто?
- Цыганков не хочет оставаться в Динамо. Цена на него – 20 млн евро – Источник
- Гутцайт: Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут россияне или белорусы
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО