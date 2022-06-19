Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина – Хорватия: Онлайн-видео трансляция матча за третье место Золотой Евролиги
Удачи нашим ребятам
Фото: ГОРДОН
Сегодня, 19 июня, состоится поединок за бронзовые награды волейбольной Золотой Евролиги 2022.
После
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Онлайн-видео трансляция:
Напомним, что в прошлом году Украина вышла в финал Золотой Евролиги. Однако там проиграла Турции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- россияне готовятся к наступлению на запорожском направлении, - Силы обороны края
- "Вы не представляете, как он отбирает мячи": вся правда про супердорогого новичка Реала
- В Киевской области украинское ПВО ликвидировало вражеский воздушный объект
- Волейбол. Сегодня сборная Украины сыграет полуфинальный матч Золотой Евролиги
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти