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Украина – Хорватия: Онлайн-видео трансляция матча за третье место Золотой Евролиги

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Удачи нашим ребятам

Украина – Хорватия: Онлайн-видео трансляция матча за третье место Золотой Евролиги

Фото: ГОРДОН

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 июня, состоится поединок за бронзовые награды волейбольной Золотой Евролиги 2022.

После проигрыша в матче 1/2 финала от команды Чехии наша сборная попытается зацепиться за ТОП 3 турнира поединком против Хорватии.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Онлайн-видео трансляция:

Напомним, что в прошлом году Украина вышла в финал Золотой Евролиги. Однако там проиграла Турции.

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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