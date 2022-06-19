Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Радивилов выиграл золото на втором этапе Кубка мирового вызова подряд
Оба раза – в опорном прыжке
Фото: MostVideo
Украинец Игорь Радивилов победил в соревновании по опорному прыжку на этапе Кубка мирового вызова в словенском Копере. Также он выиграл золото и в упражнениях с кольцами.
На предыдущем этапе, в хорватском Осиеке, Радивилов также победил в финале по опорному прыжку. Всего в этом сезоне у Игоря уже три золотых медали.
Кубок мирового вызова
Опорный прыжок
1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,800
2. Гарри Гепворт (Великобритания) – 14,525
3. Тейлор Букхгарт (США) – 14,450
Упражнения на кольцах
1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,050
2. Райли Лоос (США) – 13,700
3. Феликс Блакьер (Канада) – 13,450
Популярное сейчас
- Григорчук: Все легионеры ушли из Черноморца. Морозюк тоже не будет играть у нас
- Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- В следующем сезоне не сыграют 15 команд ПФЛ
- Официально: Запорожский Мотор будет играть в немецкой гандбольной Бундеслиге-2
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО