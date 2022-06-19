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Радивилов выиграл золото на втором этапе Кубка мирового вызова подряд

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Оба раза – в опорном прыжке

Радивилов выиграл золото на втором этапе Кубка мирового вызова подряд

Фото: MostVideo

UA-Футбол
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Украинец Игорь Радивилов победил в соревновании по опорному прыжку на этапе Кубка мирового вызова в словенском Копере. Также он выиграл золото и в упражнениях с кольцами.

На предыдущем этапе, в хорватском Осиеке, Радивилов также победил в финале по опорному прыжку. Всего в этом сезоне у Игоря уже три золотых медали.

Кубок мирового вызова

Опорный прыжок

1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,800

2. Гарри Гепворт (Великобритания) – 14,525

3. Тейлор Букхгарт (США) – 14,450

Упражнения на кольцах

1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,050

2. Райли Лоос (США) – 13,700

3. Феликс Блакьер (Канада) – 13,450

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В статье: спортивная гимнастика Игорь Радивилов
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