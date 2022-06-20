Украинская сборная по артистическому плаванию завоевала золото на ЧМ

Украина завоевала очередную награду на Чемпионате мира по водным видам спорта. На этот раз наша сборная заняла первое место в артистическом плавании в командных соревнованиях в свободной комбинации.

В составе нашей сборной выступали Марина и Владислава Алексиевы, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

В пьедестал также попали сборные Японии и Италии.