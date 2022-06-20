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Украинская сборная по артистическому плаванию завоевала золото на ЧМ
Наша третья награда в Венгрии
Фото: facebook.com/fina1908 / Автор невідомий
Украина завоевала очередную награду на Чемпионате мира по водным видам спорта. На этот раз наша сборная заняла первое место в артистическом плавании в командных соревнованиях в свободной комбинации.
В составе нашей сборной выступали Марина и Владислава Алексиевы, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
В пьедестал также попали сборные Японии и Италии.
Напомним, что это уже третья награда для Украины на нынешнем ЧМ и первая золотая. До этого Марта Федина
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